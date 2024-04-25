Galatasaray kafilesi, Adana'da

Ligde son olarak karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

Süper Lig’in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana’ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

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