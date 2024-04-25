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        Galatasaray kafilesi, Adana'da

        Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:05
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        Galatasaray kafilesi, Adana'da
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        Süper Lig’in 34'üncü haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana’ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

        Ligde son olarak karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Kafileyi bekleyen taraftarlardan genel detay

        - Sporcuların havalimanından çıkıp otobüse binmesi

        - Polisin taraftara üçlü çektirmesi

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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