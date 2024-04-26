Adana'da yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada şoför serbest bırakıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kadın yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada araç sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, 22 Nisan’da Vedat K, idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden düşerek yaralanan Hatice Sabahi'nin (75) Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Yaralı kadının kocası Cemil Sabahi (74), gazetecilere, eşinin şu an tedavi gördüğü hastaneye olay günü beynindeki rahatsızlık nedeniyle gittiğini ve kazanın da hastane dönüşünde meydana geldiğini anlattı.

Eşinin kartını okutmak istediği sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan düştüğünü ifade eden Sabahi, sürücünün sigara içtiğini ve yüksek hızda seyrettiğini savunarak duruma tepki gösterdi.

Sabahi, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sürücüler, klimayı açmak yerine otobüsün kapısını açarak seyrediyorlar. Bir litre daha fazla yakıt harcamamak için bu yapılıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bu durumu da anlayamıyorum. Eşim son derece tehlikeli bir beyin kanaması geçirdi. Ameliyatla beynindeki kanamanın durdurulduğu bize bildirildi. Uzun süredir de uyutuluyor. Eşimin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Atlatabilirse kırıkların tedavisine daha sonra geçilecek. Son derece berbat durumdayım."