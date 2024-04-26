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        Adana'da yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada şoför serbest bırakıldı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kadın yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada araç sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:53
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        Adana'da yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada şoför serbest bırakıldı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kadın yolcunun kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandığı kazada araç sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, 22 Nisan’da Vedat K, idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden düşerek yaralanan Hatice Sabahi'nin (75) Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Yaralı kadının kocası Cemil Sabahi (74), gazetecilere, eşinin şu an tedavi gördüğü hastaneye olay günü beynindeki rahatsızlık nedeniyle gittiğini ve kazanın da hastane dönüşünde meydana geldiğini anlattı.

        Eşinin kartını okutmak istediği sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan düştüğünü ifade eden Sabahi, sürücünün sigara içtiğini ve yüksek hızda seyrettiğini savunarak duruma tepki gösterdi.

        Sabahi, sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Sürücüler, klimayı açmak yerine otobüsün kapısını açarak seyrediyorlar. Bir litre daha fazla yakıt harcamamak için bu yapılıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bu durumu da anlayamıyorum. Eşim son derece tehlikeli bir beyin kanaması geçirdi. Ameliyatla beynindeki kanamanın durdurulduğu bize bildirildi. Uzun süredir de uyutuluyor. Eşimin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Atlatabilirse kırıkların tedavisine daha sonra geçilecek. Son derece berbat durumdayım."

        - "Başkasının canı yanmasın"

        Yaralı kadının oğlu Selahattin Sabahi (51) de çoğu otobüsün hala kapıları açık seyrettiğini iddia ederek, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Bu kazaların tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu olayların Adana'da çözüme kavuşması lazım. Bu durum kentin ciddi bir sorunu. Sürücüden de şikayetçiyiz. Ben salıverilmesine anlam veremedim. Annem hala hayati tehlike altında. Bir an önce iyi haberlerini bekliyoruz. Umarım düzelir." ifadesini kullandı.

        - Olayın geçmişi

        Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, 22 Nisan'da Vedat K, idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüste yolculardan Hatice Sabahi dengesini kaybederek düşmüştü. Ağır yaralanan Sabahi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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