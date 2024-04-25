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        Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı; o anlar kamerada

        ADANA'da, kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:05
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        Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı; o anlar kamerada
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        ADANA'da, kapısı açık halde ilerleyen şehir içi yolcu otobüsünden dengesini kaybedip düşen Hatice S., ağır yaralandı. Kadının düştüğü o anlar ise otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda meydana geldi. Vedat K. yönetimindeki 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Öte yandan Hatice S.'nin otobüsten düştüğü anlar araç içi kamerasına da yansırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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