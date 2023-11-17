Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

        Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu 3 örgüt üyesinin merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandıkları tespit edildi.

        Özel harekat ekiplerinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Kerem K, Ayhan Ö. ve Enes F. yakalandı.

        Şüphelilerin "yaralama", "kasten öldürme" ve "dolandırıcılık" gibi çok sayıda suçtan arandığı belirlendi.

        Kerem K. ve Ayhan Ö'nün 12 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinde Hacı Mehmet Ulaş'ın (45) silahla öldürülmesi ve işçisi Can T'nin (40) yaralanmasının faili oldukları belirtildi. Kerem K. ve Ayhan Ö'nün, Ramazan Bayğara'nın talimatı ve Enes F'nin azmettirmesiyle saldırıyı düzenledikleri iddia edildi.

        Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırıya ilişkin görüntülerde, şüphelilerden Kerem K'nin tanınmamak için "silikon maske" kullandığı belirlendi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

        Öte yandan, bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda yakalanan 75 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        "Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler serti...
        Adana'da "14. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler serti...
        Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adana'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Adana'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Poşette cesedi bulunan Mehtap bebeğin babası: Suni teneffüs yapmaya çalıştı...
        Poşette cesedi bulunan Mehtap bebeğin babası: Suni teneffüs yapmaya çalıştı...
        Adana'da Mentörlük Zirvesi yapıldı
        Adana'da Mentörlük Zirvesi yapıldı