Adana'da Alparslan Türkeş anısına fidan dikildi

Adana'da, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anısına 106 fidan toprakla buluşturuldu.

MHP Adana İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları, merhum Türkeş'in doğum günü dolayısıyla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) program düzenlendi.

Programda, üniversite yerleşkesine 106 fidan dikildi.

İl Başkanı Yusuf Kanlı, Türkeş'i rahmet ve dualarla andıklarını belirtti.

Etkinliğe ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.