Eşini öldürüp, annesini ağır yaraladı (2)

PARKTAYAKALANDI

Adana'datartıtştığı annesi Fahriye Kaya'yı (54) tabancayla ağır yaralayıp, eşi Halime Kaya'yı (44) ise öldüren Nurettin Kaya (40), polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.