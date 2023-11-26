Adana'da otoyolda tahıl yüklü tır devrildi

Tahıl yüklü tırın devrilmesi sonucu Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Adana istikameti trafiğe kapandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 42 SG 386 plakalı tahıl yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, tırın kaldırılması ve dorseden yola savrulan tahılın temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.

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