GÜNCELLEME - Adana'da otoyolda tahıl yüklü tır devrildi

Tahıl yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Adana istikameti, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 42 SG 386 plakalı tahıl yüklü tır, Tarsus-Ankara Otoyolu'nun Gülek Boğazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.

Karayolları ve itfaiye ekiplerince, devrilen tır vinçle kaldırıldı, dorseden yola savrulan tahıl temizlendi.

Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.