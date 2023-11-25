Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki grup arasındaki kavgayı izleyen gence "Ne bakıyorsun" kurşunu

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı izleyen genç, kendisine ateş açılması sonucu kolundan yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:29 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki grup arasındaki kavgayı izleyen gence "Ne bakıyorsun" kurşunu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı izleyen genç, kendisine ateş açılması sonucu kolundan yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Samet Y. (17), Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan kavgayı izlemek için durdu.

        Bu sırada gruptakilerden biri, "Ne bakıyorsun?" diyerek tabancayla Samet Y'ye (17) ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kolundan yaralanan Samet Y, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı
        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
        Yüksek voltajdan elektronik cihazlarının bozulduğunu öne süren mahalleliden...
        Yüksek voltajdan elektronik cihazlarının bozulduğunu öne süren mahalleliden...
        Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip, 'oltalama' yöntemiyle 2 mi...
        Ünlü markaların internet sitelerini taklit edip, 'oltalama' yöntemiyle 2 mi...
        Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı...
        Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı...