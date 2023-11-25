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        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı

        Adana'da İmran Özenli, matematik sorularıyla birleştirdiği resimlerini "Düşündüren Resimler Sergisi"nde beğeniye sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:08
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        Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı
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        Adana'da İmran Özenli, matematik sorularıyla birleştirdiği resimlerini "Düşündüren Resimler Sergisi"nde beğeniye sundu.

        Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Taş Bina Fuaye Salonu'nda açılan sergide, Özenli'nin sulu boya resimlerini matematik sorularıyla buluşturduğu eserleri yer aldı.

        Sergiyi gezenler, resimlerle ilgili Özenli'den bilgi aldı.

        Özenli, matematik problemlerine yönelik olumsuz bakış açısını değiştirmeyi istediğini belirterek, "Hedefim, problemlere karşı olumsuz duyguların giderilmesiydi. Bunu başardığımı düşünüyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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