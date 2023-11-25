Adana'da "Düşündüren Resimler Sergisi" açıldı

Adana'da İmran Özenli, matematik sorularıyla birleştirdiği resimlerini "Düşündüren Resimler Sergisi"nde beğeniye sundu.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Taş Bina Fuaye Salonu'nda açılan sergide, Özenli'nin sulu boya resimlerini matematik sorularıyla buluşturduğu eserleri yer aldı.

Sergiyi gezenler, resimlerle ilgili Özenli'den bilgi aldı.

Özenli, matematik problemlerine yönelik olumsuz bakış açısını değiştirmeyi istediğini belirterek, "Hedefim, problemlere karşı olumsuz duyguların giderilmesiydi. Bunu başardığımı düşünüyorum." dedi.

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