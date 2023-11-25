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        Yüksek voltajdan elektronik cihazlarının bozulduğunu öne süren mahalleliden protesto

        ADANA'dayol çalışmasında elektrik telinin kopması üzerine tamir işlemi sırasında yüksek voltaj verildiği için elektronik cihazlarının bozulduğunu iddia eden mahalleli eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:00
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        Yüksek voltajdan elektronik cihazlarının bozulduğunu öne süren mahalleliden protesto
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        ADANA'dayol çalışmasında elektrik telinin kopması üzerine tamir işlemi sırasında yüksek voltaj verildiği için elektronik cihazlarının bozulduğunu iddia eden mahalleli eylem yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi 1042'nci Sokak'ta yol çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında mahalleye elektrik veren hatta tel yanlışlıkla koptu. Bini aşkın kişinin yaşadığı 4 sitede elektrik kesintisi oldu. Bunun üzerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri, onarım için bölgeye geldi. 8 saatin ardından 4 siteye yeniden elektrik verildi.

        BİR ANDA ELEKTRONİK CİHAZLARIMIZ YANDI

        İddiaya göre, ekiplerin onarım çalışması sırasında elektrik hattına yüksek voltaj vermesi nedeniyle sitedekilerin elektronik cihazları zarar gördü. Maddi ve manevi zarara uğradıklarını kaydeden mahalleli, sokakta toplanıp alkışlarla durumu protesto etti.

        Sitelerden birinin yöneticisi olan Sahura Erdem, yaşananlara tepki göstererek, "Yazın durdular, kış mevsiminde yol çalışmasına başladılar. Bu çalışma sırasında da elektrik kabloları koptu. Elektriğimiz uzun süre kesildi. Akşam ise sanırım trafoya jeneratör bağladılar. Ardından bir anda elektronik cihazlarımız yandı. Ne olduğunu anlayamadık. Yüzlerce insan mağdur oldu. Bu çalışma daha planlı ve düzenli yapılmalıydı" dedi.

        Zararlarının karşılanmasını isteyen vatandaşlar, uzun süre alkışlarla protestoya devam ettikten sonra evlerine dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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