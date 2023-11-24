Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir grup, yüksek akımın elektronik cihazlarına zarar verdiği gerekçesiyle eylem yaptı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akımın elektronik cihazlarına zarar verdiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 23:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir grup, yüksek akımın elektronik cihazlarına zarar verdiği gerekçesiyle eylem yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir mahallenin sakinleri, elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akımın elektronik cihazlarına zarar verdiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.

        İlçenin Çarkıpare Mahallesi sakinleri, mahallede 8 saat sürdüğü belirtilen elektrik kesintisinin ardından verilen yüksek akım yüzünden elektronik cihazlarının zarar gördüğünü iddia ederek bir araya geldi.

        Sokağa çıkan mahalle sakinleri duruma tepki göstermek amacıyla bir süre alkışlı eylem yaptı.

        Mahalle sakinlerinden Sahura Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

        Sorunun çözülmesini isteyen Erdem, "Yaz mevsiminde durdular kış mevsiminde yol çalışmasına başladılar. Yol çalışmasından sonra elektrik kabloları koptu. Kablo koptuğu için elektrik gitti akşam ise trafoya jeneratör bağladılar. Jeneratör bağladıktan sonra elektronik cihazlarımız yandı." dedi.

        Serkan Erdem de elektrik kesintisi sonrası verilen yüksek akım sebebiyle binadaki asansörlerinin bozulduğunu ve mağdur olduklarını belirtti.

        Gruptakiler, konuşmaların ardından alkışlarla duruma tepkilerini sürdürüp evlerine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yazışmalar ortaya çıktı
        Yazışmalar ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İrlanda'da bıçaklı saldırı olayında 34 gözaltı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cesedi parçalanmış halde bulunmuştu! Müebbet hapse çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında öğretmenler resim sergisi açtı
        Adana'da Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında öğretmenler resim sergisi açtı
        Alparslan Kuytul'un da içinde olduğu 13 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıy...
        Alparslan Kuytul'un da içinde olduğu 13 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıy...
        Yıllar sonra siyah önlük ve beyaz yakalarıyla ders işlediler
        Yıllar sonra siyah önlük ve beyaz yakalarıyla ders işlediler
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Emekli öğretmenler öğrencileri ile buluştu
        Emekli öğretmenler öğrencileri ile buluştu
        Pozantı'da aracında ruhsatsız av tüfeği bulunan kişi gözaltına alındı
        Pozantı'da aracında ruhsatsız av tüfeği bulunan kişi gözaltına alındı