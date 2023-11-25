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        Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da "oltalama yöntemi" ile vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:39
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        Adana'da "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Adana'da "oltalama yöntemi" ile vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilinen ünlü elektronik eşya ve küçük ev aleti markalarının internet siteleri taklit edilerek 100 kişinin 2 milyon lirasının dolandırıldığını tespit etti.

        Ekipler teknik ve fiziki takip sonucunda B.E, S.A, H.K, L.Ç ve S.G'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon sonrasında dolandırıcılık için kurulan siteler kapatıldı.

        Öte yandan zanlıların, dolandırıcılık için banka hesaplarını kullandıkları kişilere haftalık 4 bin lira verdiği, suçtan elde edilen gelirin izini kaybettirmek için de kripto paraya çevirdiği öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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