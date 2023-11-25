Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de aldığı 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan ve haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, aynı puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sahasında oynadığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Adana Demirspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

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