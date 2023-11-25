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        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:09
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        Adana Demirspor'da 4 futbolcu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın 13.30'da RHG EnerTürk Enerji﻿ Stadı'nda başlayacak maçta, Mario Balotelli'nin ülkesinde geçirdiği diz ameliyatı, Benjamin Stambouli'nin babasının vefatı ve cenaze işlemleri, Jonas Svensson'un da sağ kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle kadroda yer almadığı, Younes Belhanda'nın ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacağı belirtildi.

        Açıklamada, Emre Akbaba'nın maç kadrosunda olup olmayacağının maç saatinde belli olacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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