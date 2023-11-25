Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
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