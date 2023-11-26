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        GÜNCELLEME - Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla vurduğu karısını öldürüp, annesini ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:19
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        GÜNCELLEME - Adana'da tabancayla vurulan kadın öldü, kayınvalidesi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla vurduğu karısını öldürüp, annesini ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Yeşiloba Mahallesi'ndeki evde N.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fahriye K. (54) ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş etti.

        Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirledi.

        Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakaladı.

        Emniyete götürülen N.K'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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