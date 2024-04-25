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        Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:11 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:11
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        Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.

        Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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