Adana'da patates başağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde Cabbar K, ablası Hatice ve ablasının kayınbabası Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

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