Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türk Kızılay, yaz aylarında düşen kan stokunu bağış kampanyasıyla artıracak

        Adana'da yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız Adana" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay, yaz aylarında düşen kan stokunu bağış kampanyasıyla artıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız Adana" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

        Adana Valiliği himayesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi ve İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, kentte yaz aylarında düşüş yaşanan kan bağışı konusunda harekete geçti.

        Vatandaşların yazın sıcaktan dolayı deniz ve yaylaya gitmesi nedeniyle kan stokunda yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşanan kentte, 30 Nisan'da bağış etkinliği gerçekleştirilecek.

        Hem kan stokunun normal seviyede tutulması hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe, kent protokolünün yanı sıra sanat ve spor camiasından önemli isimler de katılacak.

        İstasyon Meydanı'nda kurulacak alanda, vatandaşlardan kan bağışı toplanacak.

        - "2024 için 3 milyon 400 bin ünite kan ihtiyacı var"

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, AA muhabirine, kanın ulusal bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'de 300 noktada kan bağışı aldıklarını belirten Saygılı, 1156 özel ve kamu hastanelerine kan operasyonları yaptıklarını söyledi.

        Saygılı, Türkiye'nin 2023'te kan ihtiyacının 2 milyon 800 bin ünite olduğunu ve bunu karşıladıklarını dile getirdi.

        Yılın ilk 3 ayında kan bağışlarının istenilen seviyede olduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

        "2024 için yaklaşık 3 milyon ünite kan ihtiyacı var. Bunu karşılamamız lazım. Geriye dönük 3 aylık rakamlar bize gösteriyor ki çalışmalarımız iyi gidiyor. Adana, kan stokunda kendi ihtiyacını karşılayan ve çevre illere destek olan bir kent. Her zaman Adana'nın, Çukurova'nın ve Doğu Akdeniz'in kıymetli Kızılay dostları ve bağışçıları olabildiğince bilinçli. Dolayısıyla Adana ve çevre vilayetler Türkiye'de önde giden kendine yeten kentlerimizden bir tanesi."

        - "Kan bağışı yapmalı ve tanımadığı insanlarla can bağı kurmalı"

        Saygılı, Adana Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 30 Nisan'da kentte düzenleyecekleri spor ve sanat camiasından katılımcıların da yer alacağı kan bağışı kampanyasına herkesi beklediklerini söyledi.

        Yaza girerken ve ramazan aylarında kan stoklarında düşüş olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

        "Yaz aylarına girmeden önce ulusal kan stokumuzu belli seviyeye getirmek ve ihtiyacı olanların yarasına merhem olmak için burada kan bağışı alıyor olacağız. 18 yaşını bitirmiş kıymetli dostlarımızdan, 50 kilogramın üzerindeki her değerli kardeşimizden, erkek kardeşlerimizden 3 ayda bir, kadın kardeşlerimizden 4 ayda bir Kızılaya gelip kan bağışı yapmalarını tavsiye etmiş olacağız. 15-20 dakikasını ayırmış kıymetli hemşerilerimiz, İstasyon Meydanı'na gelerek kan bağışı yapmalı ve tanımadığı insanlarla can bağı kurmalı. Bilmediği ve tanımadığı insanlara iyilik ulaştırması ve kan kardeşi olması konusunda 30 Nisan'da İstasyon Meydanı'na tüm Adanalı büyük ailemizi davet ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı!
        Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı!
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da yavru sazan üretim sezonu sağımla başladı
        Adana'da yavru sazan üretim sezonu sağımla başladı
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis istemi
        Arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü, sevgilisini ve aracı bırak...
        Arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü, sevgilisini ve aracı bırak...
        Kardeşler arasında 'patates başağı' paylaşım tartışması silahlı çatışmaya d...
        Kardeşler arasında 'patates başağı' paylaşım tartışması silahlı çatışmaya d...
        Adana'da patates başağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Adana'da patates başağı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı; o anlar...
        Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı; o anlar...