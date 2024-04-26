Adana'da yavru sazan üretim sezonu sağımla başladı

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yavru balık üretim sezonu, anaç balıklardan sağım yapılmasıyla başladı.

Ekiplerce istasyonun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımı yaptıklarını söyledi.

Su ürünlerinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için gerekli faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kökçüoğlu, "İstasyonumuz yaklaşık 67 bin metrekarelik bir alana sahip. İstasyonumuzda toprak ve beton havuzlarımız var. Burada yavru sazan balıkları üreterek Adana ve komşu illerimizdeki iç sularımıza salıyoruz." dedi.