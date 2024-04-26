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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:54
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        Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

        F.Ö. idaresindeki 01 RY 281 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Emir Avcı'ya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Avcı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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