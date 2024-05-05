Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı
Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Yüzme Havuzları Kompleksi'nde 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonun final maçları yapıldı.
Şampiyonada, 19 kulüpten 345 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların ardından milli takım aday adayı kampına dahil edilecek sporcular belirlendi.
Şampiyonada ilk üç sırayı alan kulüpler şöyle:
17 yaş ve altı
Kızlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü
Erkekler: Derin Ege Spor Kulübü, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü
24 yaş altı
Kadınlar: Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü, Ege Sualtı Sporları Kulübü
Erkekler: ODTÜ Spor Kulübü, Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, Derin Ege Spor Kulübü
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