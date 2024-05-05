Adana'da düzenlenen sualtı hokeyi şampiyonası tamamlandı

17 yaş ve altı

Şampiyonada ilk üç sırayı alan kulüpler şöyle:

Adana'da, milli takım aday adayı kamp kadrosunun belirlenmesi için düzenlenen 24 Yaş Altı ile 17 Yaş ve Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.