Adana'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 zanlı yakalandı

İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretildiği tespit edilen apartman dairelerinde 614 gram esrar, 21 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

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