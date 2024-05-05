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        Adana'da yoldan araçla geçerken silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi defnedildi

        Adana'da silahlı saldırı yapılan iş yerinin önünden otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:06
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        Adana'da yoldan araçla geçerken silahlı saldırıda ölen kadının cenazesi defnedildi
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        Adana'da silahlı saldırı yapılan iş yerinin önünden otomobiliyle geçerken ensesine isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralandıktan sonra sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hayriye Derin'in (43) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Derin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Faillerin en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz"

        Derin'in kayınbiraderi İbrahim Derin, gazetecilere, yengesinin 12 yaşındaki oğlunu kursa bıraktıktan sonra 7 yaşındaki diğer oğluyla eve dönerken olayın gerçekleştiğini söyledi.

        Saldırının, yengesinin evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta meydana geldiğini belirten Derin, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

        Derin, yakınlarına sabır dileyerek, "İnşallah bir daha kimsenin başına bu tür olay gelmez. Bu yönde tedbirlerin en iyi şekilde alınmasını, kimsenin karşısına böyle bir olayın çıkmamasını ümit ediyoruz. Faillerin de inşallah en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyoruz." dedi.

        - Olay

        Motosikletli 2 kişi, Mücahitler Caddesi'ndeki işletmeye silahlı saldırı düzenlemiş, kurşunlardan biri, 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle olay yerinden geçen sürücü Hayriye Derin'in ensesine isabet etmişti. Otomobil de karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durabilmişti.

        Yaralanan Derin, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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