Adana'da 4 öğretmenin öldüğü bölgede, yola yine kaya düştü

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tapan bölgesinde dereler taştı. Saimbeyli-Feke kara yolunda geçen yıl 4 öğretmenin kaya düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bölgeye de yine kaya düştü.

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı verdiği Adana’nın kuzey ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Saimbeyli ilçesi Saimbeyli-Feke kara yolunda geçen yıl 6 Nisan'da, yamaçtan düşen kayanın otomobilin üzerine düşmesi sonucu Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Dilek Altıparmak (32) ile beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak'ın (37) yaşamlarını yitirdiği bölgeye kaya düştü. Düşen kaya, otomobiliyle bölgeden geçen sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bölgede su taşkınları yaşanırken, Kozan ilçesine bağlı Göller bölgesinde yayla evlerinin bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu. Feke'de Tapan Mahallesi’nde su taşkınları yaşandı. Karayolları ekipleri, bölgede yol temizleme çalışmasını sürdürüyor.