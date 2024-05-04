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        İş yerine saldırıda, otomobiliyle geçerken ensesinden vurulan kadın öldü (2)

        HAYATINIKAYBETTİ Adana'da, 6 yaşındaki oğluyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda mermilerden birinin ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hayriye Derin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:15 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:20
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        İş yerine saldırıda, otomobiliyle geçerken ensesinden vurulan kadın öldü (2)
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        HAYATINIKAYBETTİ 

        Adana'da, 6 yaşındaki oğluyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda mermilerden birinin ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hayriye Derin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheliler ise polis tarafından aranıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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