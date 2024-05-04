İş yerine saldırıda, otomobiliyle geçerken ensesinden vurulan kadın öldü (2)
HAYATINIKAYBETTİ Adana'da, 6 yaşındaki oğluyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda mermilerden birinin ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hayriye Derin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAYATINIKAYBETTİ
Adana'da, 6 yaşındaki oğluyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada çevredeki bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda mermilerden birinin ensesine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Hayriye Derin, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheliler ise polis tarafından aranıyor.
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