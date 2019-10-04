Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde okul servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Olay, Belediye evleri Mahallesi 475 Sokak ile 493. Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cemal Çaka (20) yönetimindeki 01 AAV 381 plakalı özel araç, Serkan Çiçek (31) yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı öğrenci servis aracına yandan çarparak yan yatmasına neden oldu. Serviste bulunan öğrencilerden Umut Esenköylü (15), Berzan Ergin (17), Hüseyin Ceylan (15), Selim Mert Dorak (16), Mehmet Kahraman (16) ve Kemal Gülenoğlu (16) isimli 6 öğrenci ile otomobil sürücüsü Cemal Çaka hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yararlılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir

ADANA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:29

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AKŞAM 18:26

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