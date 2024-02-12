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        Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:55 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:55
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        Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (5)
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        'PARAMESELESİ SADECE BİR OLASILIK'

        Adana Büyükşehir Belediyesi´nden, Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük´e yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Adana Büyükşehir Belediyesi personeli olup, yoksulluğunu anlattığı, geçinmek için çalışmak zorunda olduğunu ilettiği, ailevi sıkıntılarını paylaştığı Başkan Zeydan Karalar tarafından işe alınan bir kişi. Saldırıya uğrayan Özel Kalem Müdür Vekilimiz Samet Güdük´e, milyonlarca liralık borç verecek mali gücünün bulunması mümkün görünmediği gibi, Samet Güdük´ün de insanlarla sorunlu şekilde mali iletişime geçecek bir kişilikte olmadığını, ilişkileri iyi, kişisel husumeti bulunmayan, temiz kalpli bir insan olduğunu, onu tanıyan herkes bilir. Olayın, saldırganın ifadesinde iddia ettiği gibi para meselesi nedeniyle gerçekleştirilmiş olma ihtimali, sadece bir olasılık olarak ortada dururken, saldırganın ifadesinin, bazı iletişim kanallarında tek gerçek gibi yer alması son derece üzücü. Güvenlik güçlerimizin tahkikatı sonucu gerçekler ortaya çıkacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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