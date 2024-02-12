Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (4)
'DOLANDIRDI,VURDUM'
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vurarak ağır yaralayan M.G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi. Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.
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