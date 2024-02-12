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        GÜNCELLEME - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük, silahlı saldırıda yaralandı

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:26
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        GÜNCELLEME - Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük, silahlı saldırıda yaralandı
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        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

        Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

        Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı.

        Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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