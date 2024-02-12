Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli silahlı saldırıda yaralandı

Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren şüpheli burada çalışan Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

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