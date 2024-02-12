Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli silahlı saldırıda yaralandı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren şüpheli burada çalışan Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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