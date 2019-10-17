Pazarcıların yer kavgası halkı mağdur etti Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanarak pazarcıları ayırdı Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, zabıta ekipleri kavga çıkan pazarı kapattı

Adana'da pazarcılar yer meselesi yüzünden kavga edince polis biber gazı kullanıp pazarcıları ayırırken, zabıta ekipleri pazarı kapatıp kimseyi almadı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde pazar kuruldu. Bazı pazarcılar arasında yer meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce olay yerine polis geldi. Polis, biber gazı kullanarak kavgaya karışanları gözaltına aldı. Bu arada alışverişe gelen vatandaşlar da dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen zabıta görevlileri pazarın giriş ve çıkışlarında bekleyerek alışverişe gelen vatandaşları içeri almadı. Vatandaşlar kavga nedeniyle mahallesindeki pazara giremedi. Daha sonra olay yerine çevik kuvvet ekibi de geldi.

Kavgada 5 kişinin yaralandığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışan çok sayıda pazarcıyı gözaltına aldı.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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