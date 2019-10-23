Silah kaçakçılığı operasyonu

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda ilçede Kayaokaylar Grubu olarak bilinen suç örgütü içerisinde, silah kaçakçılığı suçu kapsamında faaliyet gösterdiği bildirilen Murat K.'yı (32) otomobil ile giderken Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde kargo paketi içerisinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet boş şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Murat K. ile yanında bulunan Mustafa U. (34) emniyete götürüldü.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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