AK Parti ilçe teşkilatı, Atatürk ve Mevlit Kandili için Kuran-ı Kerim okuttu

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü ve Mevlit Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

Çukurova'da Şehzade Kademoğlu Camii'ndeki mevlit programına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda kişi katıldı. Programda Atatürk ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dualar edildi. AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayarak, "Bu önemli günün cuma gününe denk gelmesi ve iki gün sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anacak olmamız sebebiyle, böyle bir program yapmak istedik. Başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, tüm gazi ve şehitlerimiz için mevlit okuttuk. Rabbim kabul etsin" dedi.



ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.