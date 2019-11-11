Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti Adana'da 10. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar, sınıfta bayılınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Fatma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar, sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Bu arada, Zehra Acar'ın arkadaşları ve öğretmenleri okulda gözyaşlarına boğuldu.

ADANA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:43

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