Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü

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ADANA'da, hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla Sevler (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Kasım'da Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sevler, yolun karşısındaki kafeteryaya giderek yiyecek almak istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, otomobiliyle Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan genç kız, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sevler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.



ADANA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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ÖĞLE 12:28

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YATSI 18:54

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