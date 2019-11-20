Baba oğul direğe çarpan çekicide sıkıştı Adana'da üst geçidin demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu Can-Kur ekipleri kurtardı

Adana'da üst geçit demir ayaklarına çarpan çekicide sıkışan baba ve oğlu CanKur ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, D400 kara yolunda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı çekici sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince üst geçit demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile oğlu Hüseyin Eroğlu çekicide sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve CanKur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çekici de sıkışan baba ve oğlu kurtarmak için zamanla yarıştı. Çekiciden önce Hüseyin Eroğlu kurtarılarak ambulansa alınırken, bir süre sonrada baba kurtarılarak diğer ambulansa alındı.

Eroğlu ailesinin yakınları ve mesai arkadaşları olay yerine gelip kazayı görünce şok oldu.

Bu arada D400 kara yolunda hem Ceyhan hem de Mersin istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Hastaneye kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Direğe saplanan çekicinin çıkarılması için çalışma başlatırken meraklı vatandaşlar da olayı film izler gibi izledi. Kaza nedeniyle demir bariyerlerde de zarar oluştu.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.