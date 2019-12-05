Avcı: "Türkmenistan’a ihracatımız yüzde 45 arttı" DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkmenistan'da Türk yatırımcılar için modern tarım yönünden önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Avcı: "Türkmenistan’a ihracatımız yüzde 45 arttı" DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı ...

İHA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeTürkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin dünü, bugünü ve gelecekteki beklentiler ile Türkmenistan'daki iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.

Avcı: "Türkmenistan’a ihracatımız yüzde 45 arttı" DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Türkmenistan'da Türk yatırımcılar için modern tarım yönünden önemli fırsatlar bulunduğunu belirtti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeTürkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin dünü, bugünü ve gelecekteki beklentiler ile Türkmenistan'daki iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi.
Melda Yücel’in sunduğu NTV Dış Ekonomik İlişkiler Programının canlı yayın konuğu olan Adanalı iş adamı Halil Avcı, küresel açıdan son derece önemli olan konular hakkındaki soruları yanıtladı.
Avcı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari, ekonomik ve sosyal işbirliği konusundaki soru üzerine Türkiye’nin Türkmenistan'ın 1991’de bağımsızlığını ilk tanıyan ülke ve iki devlet tek millet olduğuna dikkati çekerek, “Ata yurdumuz Türkmenistan ile kuruluşundan bugüne kadar her iki ülke cumhurbaşkanları, büyükelçileri ve en alt düzeydeki kadrolara kadar güzel ilişkiler içinde olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Halil Avcı, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda azaldığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye olarak gelişmekte olan pazarlarda en büyük lokomotifimiz müteahhitlik sektörü. Biz ne kadar yurt dışında bu bölgelerde gerek Avrasya bölgesi gerekse Afrika’da, Ortadoğu’da inşaat işi alırsak orada ihracatımız artıyor. Çünkü müteahhitlerimiz gittikleri ülkelerde doğal olarak kendi malzemelerini Türkiye’den temin etmek istiyor. Çünkü, bizim ülkemizin ürünleri gerçekten çok kaliteli. Türkmenistan ile ticari ilişkilerin düşme noktasına gelince; bu düşüşler dönemliktir diye değerlendiriyorum. Çünkü Türkmenistan kurulduğundan buyana Türkiye’ye 60 milyar dolar kaynak aktarmış, yani biz onlara iş yapmışız. Müteahhitlik sektörünün yoğun olduğu dönemlerde 2010 ile 2016 arasında yıllık 2 miyar dolarları aşan ihracat rakamlarına ulaşmışız. Geçen yıl Türkmenistan ile ticarette düşme olduğu doğrudur. Ancak, bugün aldığımız bilgilere göre Büyükelçimiz Mustafa Kapucu beyle de görüştüm, baş müşavirimiz Serdar bey ile de görüştüm. Şu an geçen yıla göre yüzde 45’lik artış söz konusu. İhracatımız 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı zamanda Türkmenistan’dan da ithalat yapıyoruz. İthalatımız 370 milyon dolara çıkmış. Henüz bu yılın bitmediğini de dikkate alırsak, bu rakamlar yükselecektir. Geçen yıl ihracatımızı 344 milyon dolar, ithalatımızı ise 128 milyon dolar olarak kapatmışız.”
Halil Avcı, Türkmenistan ile ticari ilişkilerin bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyebileceği yönündeki tahminine ilişkin soruyu ise “2020’nin ilk ayları içinde Aşkabat’ta hükumetler arası ekonomik koordinasyon toplantısı yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca DEİK’in yapmayı planladığı iş formu var. Onların programını bekliyoruz” diye yanıtladı.

Türkmenistan’daki fırsatlar
Halil Avcı, Türkmenistan ile ticaret yapmak isteyenlere önerilerine ilişkin bir soru üzerine ise “Ticaret yapmak isteyenlere önerim şu; Türkmenistan modern tarıma çok önem veriyor. Bununla ilgili yatırımlar var. Zaten bu yıl ihracatın geçen yıla göre artmasında en önemli etken de sera yatırımları oldu” diye konuştu.
Avcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin daha sıcak noktaya gelmesini temenni ettiğini vurguladı.
Avcı, NATO gündeminde tartışılan “Çin’in Türkmenistan için ekonomik açıdan bir tehdit mi yoksa fırsat mı? olduğu” konusuna ilişkin soruyu yanıtlarken, Türmenistan’ın doğalgazda 4. büyük ülke olduğuna, Çin’in ise her geçen yıl daha fazla oranda enerjiye ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
“Bilindiği gibi Türkmenistan açık denizlere sınırı olmayan bir ülke. Bu nedenle doğal kaynaklarını özellikle gazlarını boru hatları ile satabiliyor. Bu boru hatları Sovyet döneminde Rusya’ya yapılan boru hattı ile taşınıyordu. Türkmenistan’da 2007’den sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un girişimleri ile Çin’e gaz satışı başladı. Her geçen yıl daha fazla enerjiye ihtiyacı olan Çinlilerin bu doğalgaz çıkarımı ile ilgili petrol şirketlerinin Türkmenistan ile işbirliği söz konusu. Türkmenistan açısından Çin tehdit midir? Ekonomik manada tehdit olduğunu düşünmüyorum. Bizim açımızdan da sorun olduğunu düşünmüyorum. Türkmenistan doğal kaynaklarını paraya döndürebilmeli ki o paralarla kendi altyapıları ve üst yapıları ile yatırımlarına kaynak aktarabilsin.”
Avcı, “Çin büyük bir dev. Hatta en büyük ekonomi olma yolunda. Böyle bir noktada enerjide de dışa bağımlı. Beslendiği tek nokta Türkmenistan. Bu anlamda Türkmenistan’ı uluslararası ticarette daha kritik noktada görebilir miyiz? Biz bunu nasıl fırsata çevirebiliriz?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
“Çin’in en büyük eksiği enerji. Bu nedenle bir kuşak yol projesi ile dünyanın dört bir tarafında tarihi İpekyolu)nu canlandırmak için devasa yatırımlar yapıyor. Sadece Orta Asya, Avrasya bölgesinde değil, Afrika’nın hemen her tarafından Pakistan’ın Güneyinde limanlar, Arabistan yarımadasının aşağısında kendisine üsler olabilecek yerler kurmaya çalışıyor. Geçen gün medyada okudum. Suriye’de de devreye girmek istiyor. Diyor ki; senin bu iç savaştan, bu yıkılmışlığını ortadan kaldırmak için ihaleleri bana verdiğinde tarihi İpekyolu’nun bir bölümünü de senin üzerinden geçiririm. Suriye bizim komşumuz elbette becerebiliyorsak bizler yapabilmeliyiz. Komşuluk avantajımız var.”
Halil Avcı, Türkmenistan'ın da tarihi İpekyolu'na önem verdiğini, hızla demiryolu ağlarını iyileştirdiğini, kendi iç otoyollarını yaptığını, Hazar’da devasa bir lojistik liman kurduğunu belirterek, “Çin’den gelen mallar Hazarı feribotlarla geçecek, ondan sonra bizim Bakü Tiflis Kars demiryolu hattı ile Avrupa’ya bağlanacaklar. Türkmenler de bu işe çok önem veriyorlar. Çünkü gazlarını ne kadar çok satarlarsa Türkmenistan'a o kadar fazla kaynak girişi olacaktır. Türkmenistan ayrıca Afganistan, Pakistan ve Hindistan’a giden bir hat için de çalışıyor. Bu kapsamda Türkmenistan bacağı inşaatı hızla devam ediyor. Aynı şekilde Pakistan tarafından da bir başlangıç yapılıyor” dedi.
DEİK TürkiyeTürkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, Güney Gaz Koridoru ile Türkmen gazının 2020 yılında Türkiye üzerinden AB’ye ulaşmasının ön görüldüğünü, bunun da Türkiye lehine bir gelişme olacağını sözlerine ekledi.

ADANA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol kapattılar Adana’da mahalleli ‘Çıkmaz sokak ve kamyon giremez’ tabelası olan sokağı 10 gün önce ‘sürekli kaza oluyor’ diyerek moloz döküp trafiğe kapattı Çocuklarını kucağına alıp molozların üzerine oturan kadınlar, gün boyu gelen araç sürücülerini geri çeviriyor
YEREL HABERLER "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol ...
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da ...
15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu Bilecik'te 28 Kasım günü kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğu asayiş polisi tarafından kurulan özel ekip tarafından çadırda bulundu Kız çocuğunun instagram üzerinden tanışıp yanına geldiği 31 yaşındaki bir genç, alıkoymaktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kayıp kızı özel ekip buldu Bilecik'te 28 ...
Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını bırakıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Polisi görünce, çaldıkları 150 kiloluk para kasasını ...
Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisinin Aralık ayı gündeminden 15’i görüşülerek karara bağlandı
YEREL HABERLER Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden ...
Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol kenarına atıp kaçtı
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldıkları para kasasını polisi görünce yol ...
Adana'da bin polis ile hava destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da bin polis ile hava destekli asayiş ...
Adana’da bin polisle asayiş uygulaması Adana’da 40 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da bin polisle asayiş uygulaması Adana’da 40 ...
Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm Adana’da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç’ın borcunu ödeyemediği için kesilen suyu ASKİ tarafından yeniden bağlandı
YEREL HABERLER ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet ...
Ceyhan Belediyesi’nde işaret dili ile engeller kalkıyor
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi’nde işaret dili ile engeller ...
Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Bir Müslüman için en büyük gurur, ardında adının yad edileceği eser bırakmaktır" Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü: "Başarının kriteri, vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmektir"
YEREL HABERLER Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi ...
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana Adana'da en yüksek sıcaklık 30.6 derece olarak ölçüldü
YEREL HABERLER Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana Adana'da en ...
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis FETÖ/PDY'nin firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz’ün Adana’da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve ...
Ağyatan’da kumul taşınması durdu
YEREL HABERLER Ağyatan’da kumul taşınması durdu
Kocaispir: "Misis önemli bir turizm merkezi olacak" Başkan Kocaispir, sosyal medya fenomenleri ile Misis'i gezdi
YEREL HABERLER Kocaispir: "Misis önemli bir turizm merkezi ...
Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift evlerinden atıldı Annesine imzalattırdığı belge ile kredi çekti, ödemediği krediden dolayı yaşlı anne babasının evi icra yoluyla ellerinden alındı
YEREL HABERLER Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift ...
Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama
Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza atıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza ...
"Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı
YEREL HABERLER "Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı Adana polisi 16 suç kaydı ve 37 dosyadan aranması bulunduğu öne sürülen ve DEAŞ'a araç verdiği iddia edilen zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER 16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı Adana ...
DEAŞ´a araç temin eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ´a araç temin eden şüpheli yakalandı
Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç’ın evinin suyu, borcunu ödeyemediği için kesildi
YEREL HABERLER Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X