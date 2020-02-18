"Cinsel gücüm artsın" derken gözden olmayın Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, halk arasındaki adı ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaçların gözde ciddi riske yol açtığını söyledi Karaarslan: "Hastalık, gözde kızarıklıklar, renkleri farklı görme gibi belirtiler gösterebiliyor"

Dünya Göz Adana Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, 2 yıllık araştırma sonucu halk arasındaki adı ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü artıran ilaç kullanan hastaların göz retinasında, göz dibinde, göz bebeğinde, doku ve damarlarda tahribat tespit etti. Karaarslan’a bu araştırması sonucu TÜBİTAK tarafından da ödül verildi.

Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, 2017 yılında kendisine gelen bir hastanın ‘mavi hap’ olarak bilinen cinsel gücü arttırıcı hap kullandığını ve bu nedenle gözünde görme bozukluğu yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine Karaarslan, 20172019 yılları arasında cinsel gücü arttırıcı ilaçların göze verdiği tahribat üzerine araştırmalar gerçekleştirdi. Op. Dr. Karaarslan’ın cinsel gücü artıran ilaç kullanan hastalar üzerinde çalıştığı bilimsel makale uluslararası tıp dünyası tarafından da ilgi gördü. Karaarslan’ın iki yıl üzerinde çalıştığı vaka analizlerinden yola çıkılarak hazırladığı bilimsel makalesine çok okunan tıp dergilerinin yanı sıra dünyaca ünlü birçok yayın ve bilim kuruluşları yer verdi. Op. Dr. Karaarslan’a, makalesine akademik dergilerde ‘Impact Factor’u yüksek yayın olması ve çok sayıda atıfta bulunulmasından dolayı TÜBİTAK tarafından da ödül verildi.



Araştırma iki yıl sürdü

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Cüneyt Karaarslan, kendisine gelen bir hasta üzerine bu çalışmaya başladığını belirterek, “Hasta sayısı artınca bu konu üzerine çalışmaya yer verdim. 20172019 yılları arasında uluslararası bilimsel parametrelere uygun bir şekilde çalışmalar yaptım. Bunun sonucunda gözlemlediğim sonucu makale haline getirdim ve o makale çok ciddi bir şekilde yankı buldu” diye konuştu.

Hastaları ilaç kullandıktan sonraki 21. gününe kadar takip ettiğini belirten Karaarslan, “Bu şikayetler genellikle 2448 saat içerisinde geçici, nadiren de olsa kalıcı göz şikayetlerine sebebiyet veriyor. O yüzden çalışmayı yaparken hastanın şikayeti olduğunda bize başvurduğu dönem, 10 ve 21’inci gündeki gecikmiş sorunları da değerlendirecek şekilde tablo hazırladım. Çok geniş yelpazeli bir çalışma düzenlemiş oldum” ifadelerini kullandı.

Cinsel gücü arttıran ilaçların kesinlikle doktor kontrolünde alınması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, daha sonra şunları söyledi:

“Belli bir dozun üzerinde aniden kullanılmamalı. Hastalık, gözde kızarıklıklar, renkleri farklı görme gibi belirtiler gösterebiliyor. Bu duruma maruz kalan hastalarımızı tedavimizle yüzde 100 oranında iyileştirdik. Reçete ile alalım. Bu çalışma bu alan üzerinde son derece geniş ve önemli bir çalışma olduğu için ve dünyada ilk defa uygulanan parametreler kullanıldığı için uluslararası basında yer buldu. TÜBİTAK tarafından da tarafıma bir ödül verildi. Ülkem adına gurur duydum.”

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