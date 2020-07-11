Adana Emniyet Müdürü İnci Kozan'da

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kozan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkezi Karakol binasını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, daha sonra Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Hakkı Bulduk ek binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İnci daha sonra ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’ye gezi ve ziyaretlerinde Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve emniyet personelleri de eşlik ettiler.

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