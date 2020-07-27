Kozan Kalesi Restitüsyon Projesi onaylandı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan: "Kalede yürüyüş yolları, seyir terasları, müze, restoran ve kafeler olacak"

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kozan Kalesi başta olmak üzere Anavarza Kalesi, tarihi sokak ve konaklarda incelemelerde bulundu. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kozan Belediyesinin projesi olan "Kozan Kalesi Restitüsyon Projesini" onayladı.

Kozan Kalesi Restitüsyon projesini yerinde inceleyen kurul üyeleri aylık olağan toplantısını da Arıkan Konağında gerçekleştirdi. Kurula sunulan raporda Kozan Kalesinde aslına uygun şekilde, tarihi dokuyu bozmadan yapılacak yenilemeler tüm ayrıntıları ile anlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kozan Belediyesinin Kozan Kalesi Restitüsyon Projesini onayladı.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “İlçemiz için yapmayı düşündüğümüz, ön çalışmalarını tamamladığımız birçok proje 2014 yılından sonra kesintiye uğramıştı. Tekrar göreve gelir gelmez, eski projelerimiz hakkında yeniden çalışmalar düzenledik ve bu gayretlerimiz de meyvesini vermeye başladı. Kozan Kalesini turizme kazandırmak çok önemsediğimiz konulardan bir tanesiydi ve bu yönde ilk adımı attık. Kalede saraylar, mahzenler, kışlalar ve mağaralar bulunuyor. İnşallah dünya kültür mirasına Kozan Kalesini de kazandıracağız" dedi.

Başkan Özgan, tarihi değerleri korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı çok önemsediklerini bu yönde büyük emek harcadıklarını ifade eden Başkan Özgan, "Restorasyon uygulamaları tamamlandıktan sonra Kozan Kalesi’nde yürüyüş yolları, seyir terasları, müze, restoran ve kafeler olacak. Kalemizde ayrıca, dizi ya da filmlerin çekilebileceği platolar da yer alacak. Yine çalışmalarını yaptığımız teleferik projesini de Kozan Kalesi restorasyon çalışmaları içine dahil edeceğiz” diye konuştu.

Üç Kare Yapı İnşaat Restorasyon firma yetkilisi Yavuz Kuytul ise yaptığı değerlendirmede, "Kozan Kalesi restorasyon projesini yapmak üzere 2012 yılında çalışmalarımıza başlamıştık. Daha önce rölöve onaylandı. Restitüsyon projeleri koruma kurulundan geçti. Hocalarımızla restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Kozan'ı daha güzel noktalara getirebilmek için kalede neler yapabiliriz bütün bu çalışmaları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

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