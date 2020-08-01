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YKS’de ilk 100’de 5 Adanalı öğrenci yer aldı

İHA

5 Adanalı öğrenci YKS'de ilk yüze girmeyi başardı.

YKS’de ilk 100’de 5 Adanalı öğrenci yer aldı

5 Adanalı öğrenci YKS’de ilk yüze girmeyi başardı.
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, Adanalı öğrenciler 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda büyük bir başarıya imza attı. YKS Türkiye sıralamasında ilk 100’de Adanalı 5 öğrenci yer alırken, ilk 500’de 49 öğrenci sıralamaya girdi. İlk binde ise toplam 95 öğrenci sıralamadaki yerlerini aldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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