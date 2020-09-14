Polis, bir haftalık uygulamada adeta cephanelik ele geçirdi Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi

Adana’da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 kesici alet ele geçirildi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 125 kişiyi de yakaladı.

612 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, aranan şahısların yanı sıra kalaşnikof marka uzun namlulu silah, ruhsatsız 20 tabanca, 21 av tüfeği, bunlara ait 96 mermi ve 115 kartuş, 5 kuru sıkı tabanca, 5 adet kesici alet, bir adet çalıntı otomobil, 14 motosiklet, 7 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 15 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

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