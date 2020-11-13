Adana'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)ADANA Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Adana Valisi Süleymanz Elban başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamasını görüştü. Kurul, tedbirler kapsamında merkez ilçelerdeki Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı, Mirzaçelebi Sokak, Şinasi Efendi Caddesi, Mithat Saraçoğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, Toros Caddesi, Vali Yolu Caddesi, Pazarlar Caddesi, 5 Ocak Meydanı, Sefa Özler Caddesi, Çakmak Caddesi, İnönü Caddesi, İnönü Parkı, Saydam Caddesi, Mirza Çelebi Sokak, Eminağa Caddesi, Güney Kuşak Bulvarı, Barbaros Caddesi, Kozan Caddesi, Orhan Kemal Bulvarı, Çukurova Caddesi, Süleyman Vahit Caddesi, Levent Caddesi, Karataş Caddesi, Şehitler Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Kozan Bulvarı, Atatürk Caddesi ve toplu taşıma duraklarında sigara içme yasağı getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların ise sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2020-11-13 21:12:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.