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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana’da araç hurdalığında yangın

İHA

Adana’da araç hurdalığında yangın

Adana’da araç hurdalığında çıkan yangında itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken 2 otomobil tamamen yandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan araç hurdalığında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hurdalığın bekçisi otomobillerden birinin alev aldığını görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yanan araçtan sıçrayan alevlerle bir otomobil daha yanmaya başladı.
Bölgeye gelen itfaiye yanan 2 otomobile kısa sürede söndürdü. Araçlar tamamen yanarken itfaiyenin yaptığı incelemede herhangi bir dış müdahale olmadığını elektrik aksamından kaynaklı yangının çıktığını belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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