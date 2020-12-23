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Çiftçi yeni bir destek paketi bekliyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Çiftçi bu yıl ilk on ayda banka ve tarım kredilerden 134 milyar TL kredi kullandı"

İHA

Çiftçi yeni bir destek paketi bekliyor Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Çiftçi bu yıl ilk on ayda banka ve tarım kredilerden 134 milyar TL kredi kullandı"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, takipteki krediler nedeniyle zor durumda bulunan çiftçilerin sorunlarına ilişkin çözüm önerisinde bulundu. Doğru, korono virüs sürecinde önemi daha da artan sürdürülebilir gıda temini için çiftçinin sorunlarının çözümlenmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.
Doğru, pandemi süresince öne çıkan iki sektörden birinin sağlık, diğerinin de insanların sağlıklı beslenmesi için gıda sektörü olduğunu belirterek, tarım sektörünün sürdürülebilir kılınması için çiftçinin üretimde devam etmesi gerektiğini savundu.
Doğru, kur artışı ve bunun maliyetlere yansımasından her sektörün olduğu gibi tarım sektörünün de olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, “Şu anda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi bünyesinde çalışma yapıldığını duyuyoruz. Yıl sonuna kadar açıklanırsa çiftçimize bir rahatlama getirecektir” dedi.
Tarım sektörünün Bankacılık açısından halen güvenilir bir liman olduğuna vurgu yapan Doğru, bunu rakamlarla açıklayarak, şunları kaydetti:
“Bankacılık açısından tarımda takipteki krediler oranı diğer sektörlere göre daha düşüktür. İçinde bulunduğumuz malum süreçte bir miktar yükselmiş olsa da halen yüzde 4.1 civarındadır. BDDK raporuna göre bu yılın ilk on ayında çiftçilere 125 milyar lira civarında bankacılık sektörünün verdiği krediler var. 9 milyar lira civarında da tarım kredi kooperatiflerini eklerseniz tarımsal krediler 134 milyar lira civarını buluyor. Geçen yıl ile kıyaslarsak yüzde 16 oranında bir artış söz konusu. Bunu diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda ise kredi hacmindeki artış düşük kalıyor. Zira, bankacılık sektörünün ilk on aydaki kredi büyüme hacmi yüzde 36 civarındadır."
Bu süreçte kredilerin geri ödemesindeki sıkıntıların doğal olduğunu belirten Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Çünkü maliyetlerimiz arttı. Yükselen hammadde fiyatlarına rağmen çiftçi hasatta bundan yararlanamadığı için zorluk çekiyor. Özellikle de küçük çiftçi çok zor durumda. Ziraat Bankası yeniden yapılandırma yaptı. Ziraat Bankası’nın 75 milyar lira civarında 685 bin çiftçiye kullandırdığı tarımsal kredisi var. Yapılandırmadan ise 120 bin çiftçi yararlandı ve 7 milyar liralık kısım yapılandırıldı. Yani miktar olarak yapılandırılan kredi miktarı yüzde 9, ancak faydalanan çiftçi sayısına baktığımızda yüzde 17’dir. Bu da düşük montanlı kullandırılan küçük çiftçi kredilerinde daha büyük sorun yaşandığını göstermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerindeki takip oranının da yüksek olması küçük çiftçimizin finansal durumunun zorlaştığını gözler önüne sermektedir” dedi.

Çiftçi ne istiyor?
Gelinen bu tabloda çiftçinin beklentisini de dile getiren Mutlu Doğru, şöyle devam etti:
"Bizim çiftçimiz için isteğimiz; takipteki kredilerin faizlerinin silinerek, ana para 5 yıldan az olmayacak şekilde uzun vadeye yayılmalı, üretime devam için de çiftçiye düşük faizli yeni işletme kredisi açılmalıdır.
Özellikle köyde yaşayan çiftçilerimiz genelde birbirlerine kefil olarak kredi alıyorlar. Akraba, eş dost kefaletiyle yapılan borçlanmalar ödenmeyince köylü birbirinin yüzüne bakamıyor. Bu nedenle yapılacak yapılandırma sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir gereklilik haline gelmiştir. Çiftçi, borcu yüzünden kefillerinin önünde başı eğik değil, dik gezebilmelidir.
Takipte olmayan borçlar için de ödeme güçlüğü çeken ve borcunu yapılandırmak isteyen çiftçilerimize, açılış faizi dikkate alınarak, aynı oranla en az 5 yıl taksitli yapılandırma imkanı sunulması, BDDK’nın alacağı kararla da yeni açılacak tarımsal kredilerde yılda bir faiz ödemesi şartıyla en düşük vadenin 24 aya çıkarılması ve hayvan varlığının da teminat olarak alınması tarım kesimine büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Bu borçlar aksi takdirde ödenemeyecek hale gelecek, bu durum üretime ve rekolteye yansıyacaktır. Çiftçimizin üretime devamı için en önemli çözüm bekleyen konu budur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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