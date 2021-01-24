Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da, evinin damında güvercin uçuran Hüseyin Korkmaz (40), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla sırtından vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında güvercin besleyen ve uçuran Hüseyin Korkmaz, kuşlara yem verdiği sırada cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla 5 el ateş eden şüpheli, Korkmaz´ı sırtından vurarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, mahallelinin kısıtlamaya aldırış etmeyip, polis ekiplerinin çalışmasını izlemesi dikkat çekti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI

2021-01-24 18:50:40



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