Adana'da yürekleri burkan görüntü Sokak köpeği ölen arkadaşının kalkması için dakikalarca mücadele etti

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Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece bir sokak köpeğinin, yol ortasında ölen arkadaşının kalkması için dakikalarca mücadele etmesi yürekleri burktu.

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde dün akşam saat 23.40 sularında yolun ortasında cansız yatan sokak köpeğinin bir başka köpek tarafından dakikalarca uyandırılmaya çalışılması yürekleri dağladı. Ölen köpeğin başında patileri ile uyandırmaya çalışan sokak köpeği dakikalarca başından ayrılmadı.

Olay yerinden geçen bir veteriner köpeği muayene ederek 1015 dakika önce ölmüş olabileceğini belirtti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşlar, daha sonra köpeği yolun kenarına alarak araçların üzerinden geçmesini önledi.

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