Ceyhan’da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Sen de mi uşak!

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde Nevruz kutlamaları öncesinde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya sitelerinde PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün saat 06.00 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.G. (55) K.C. (34) ve F.K. (39) gözaltına alındı.

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